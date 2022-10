Futebol: PSG derrotou o Marselha no Clássico da Liga Francesa

Futebol

O Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão de França, venceu o Marselha por 1-0 num jogo a contar para a décima primeira jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1. O PSG lidera isolado com 29 pontos, tendo três pontos de vantagem em relação ao Lorient.

Nono triunfo em onze jogos para o Paris Saint-Germain que continua na liderança.

No Parque dos Príncipes, os parisienses conseguiram vencer o Marselha no Clássico do futebol francês.

O PSG entrou melhor no jogo com várias oportunidades de golo, no entanto o guarda-redes espanhol do Marselha, Pau López, impediu esse primeiro tento durante quase toda a primeira parte.

Os parisienses dominaram com o trio de ataque composto por Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi.

Aliás, aos 45+1 minuto de jogo, no tempo adicional da primeira parte, Kylian Mbappé deu a bola a Neymar na área marselhesa e o avançado brasileiro conseguiu empurrar a bola para o fundo da baliza do Marselha.

A vencer por 1-0, os parisienses vão gerir a segunda parte. A tarefa vai ser algo mais fácil visto que o defesa francês do Marselha, Samuel Gigot, foi expulso aos 72 minutos após uma falta dura sobre o avançado brasileiro Neymar.

A dez contra onze, os marselheses não vão conseguir empatar. De notar que o PSG contou com a ajuda de quatro jogadores lusófonos: os portugueses Danilo Pereira e Vitinha, e os brasileiros Marquinhos e Neymar, isto enquanto o Marselha contou com o lateral português Nuno Tavares.

De referir ainda que Danilo Pereira, internacional português, saiu lesionado durante o jogo e pode ter o Mundial 2022 em risco.

O Paris Saint-Germain venceu por 1-0 o Marselha na décima primeira jornada da Ligue 1.

O PSG lidera o campeonato com 29 pontos, mais três do que o Lorient, mais cinco do que o Lens, e mais seis do que o Marselha.

O Lorient empatou em casa sem golos frente ao Stade de Reims, enquanto o Lens derrotou o Montpellier por 1-0.

De referir ainda que o Mónaco está no quinto posto com 21 pontos, isto após o empate a uma bola frente ao Clermont.

Recorde-se também que o Lyon trocou de treinador. O holandês Peter Bosz foi substituído pelo francês Laurent Blanc. Nesta 11ª jornada, o Lyon perdeu por 3-2 na deslocação ao terreno do Rennes. O Rennes ocupa o sexto posto com 21 pontos, enquanto o Lyon está na 10ª posição com 14 pontos.

A próxima jornada decorre no fim de semana de 22 e 23 de Outubro.

