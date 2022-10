Greve geral em França recebe apoios de vários sectores estratégicos

Greve

Sectores como os transportes ou a educação nacional mostraram esta terça-feira solidariedade com os trabalhadores das refinarias francesas, resultando numa greve geral que os sindicatos esperam que continue a mobilizar mais protestos no futuro de forma a pressionar o Estado a aumentar os salários dos gauleses.

A greve em França estendeu-se hoje para além das refinarias e paralisou também os transportes, escolas e hospitais. Após quase três semanas de bloqueio das refinarias da Total, os trabalhadores franceses manifestaram-se hoje em Paris, com o líder dos comunistas Fabien Roussel, a dizer que o Governo deve indexar os salários à inflação e que isso não é pedir a Lua.

"A mobilização dos trabalhadores do sector privado e do sector público é o único meio que temos para que o Governo perceba que é urgente aumentar os salários no público em função da inflação. Só querem poder viver dos seus salários e que os salários evoluam no sentido do aumento dos preços. Não pedimos a Lua!", declarou o comunista.

Entre os manifestantes estava Yann, um condutor de uma das linhas de metro de Paris, que após o Governo ter requisicionado os trabalhadores das refinarias, impedindo assim o seu direito, à greve, diz ter receio de ser o próximo a ser obrigado a trabalhar já que está ligado a um setor sensível. Este francês disse à RFI que os trabalhadores só pedem salários dignos para uma vida digna.

"O anúncio da primeira-ministra das requisições, é um ataque flagrante ao direito à greve. E claro para pedir um aumento de salários. Os trabalhadores das refinarias mostraram o caminho, mas todos os trabalhadores em França estão confrontados com este problema de poder de compra. Queremos um salário digno para termos uma vida digna", explicou o condutor de metro em Paris.

Com 25% das bombas de gasolina em França ainda sem combustível, os trabalhadores das refinarias decidiram esta noite reconduzir a greve, com as previsões a apontarem que só daqui a duas semanas as estações de serviço voltarão à normalidade, comprometendo assim as semanas de férias das crianças, que em muitas regiões francesas começam já no dia 22 de Outubro.

