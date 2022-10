França resgata mulheres e crianças dos campos de prisioneiros jihadistas na Síria

França / Síria

Em Julho, as entidades que tutelam a luta antiterrorista indicaram que cerca de 100 mulheres e 250 crianças vindas de França continuam retidas em campos sírios.

A França procedeu hoje a um novo repatriamento de mulheres e crianças que tinham ido há alguns anos atrás para territórios então controlados por organizações jihadistas na Síria. As 15 mulheres e 40 crianças que regressaram hoje a França estavam detidas há cerca de cinco anos em campos de prisioneiros no norte da Síria, zona controlada pelos curdos.

Publicidade Continuar a ler

As 15 mulheres e 40 crianças que estavam retidas no norte da Síria chegaram esta madrugada no aeroporto militar de Villacoublay, nas imediações de Paris.

Segundo as autoridades que contabilizam entre os menores 7 órfãos ou crianças isoladas, estes últimos estão agora entre as mãos dos serviços de apoio aos menores e devem ser submetidos a um acompanhamento médico-social.

As mulheres cujas idades variam entre os 19 e os 42 anos, estão sob a custódia das autoridades. Três mulheres que eram alvo de um mandado de captura deveriam comparecer perante um juiz antiterrorismo com vista a serem formalmente acusadas. As restantes 12 foram colocadas em prisão preventiva.

Trata-se de um dos mais importantes repatriamentos de franceses que se tinham juntado aos jihadistas na Síria. No passado mês de Julho, 16 mães e 35 menores tinham sido repatriados e, mais recentemente, uma mulher foi repatriada juntamente com os dois filhos no começo deste mês.

Depois de anos a proceder a repatriamentos caso a caso, dado a sensibilidade deste dossier junto de uma opinião fortemente marcada pelos atentados de 2015 em que morreram mais de 130 pessoas, o governo informou hoje que vai progressivamente resgatar os restantes franceses ainda retidos na Síria.

Uma mudança sensível de política que acontece depois o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter condenado a França no passado dia 14 de Setembro por não ter estudado de forma apropriada os pedidos de repatriamento.

Em Julho, as entidades que tutelam a luta antiterrorista indicaram que cerca de 100 mulheres e 250 crianças vindas de França continuam retidas em campos sírios.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro