Dirigentes europeus esboçam roteiro para travar preços da energia

#Crise da energia

Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, e Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu. Bruxelas, 21 de Outubro de 2022.

Os dirigentes da União Europeia acordaram, na noite de quinta para sexta-feira, um roteiro para implementar medidas destinadas a travar a subida dos preços da energia. O presidente francês, Emmanuel Macron, adiantou que os mecanismos previstos poderão ser implementados "no final de Outubro, início de Novembro".

"O Conselho Europeu chegou a um acordo" relativamente à situação energética, anunciou no Twitter o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, explicando que se "acordou trabalhar em medidas para conter os preços da energia para as famílias e empresas".

Por sua vez, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, declarou que agora há "um roteiro muito bom", ao final de várias horas de debates no Conselho Europeu, que começou na quinta-feira e continua esta sexta-feira.

O chanceler alemão Olaf Scholz deixou claro que, se os ministros da Energia não chegarem a um acordo sobre uma versão final, será necessária uma nova cimeira de chefes de Estado e de Governo.

Já o presidente francês Emmanuel Macron indicou que os mecanismos previstos poderão ser implementados "no final de Outubro, início de Novembro" e disse que os líderes europeus "enviaram um sinal muito claro aos mercados de determinação e unidade".

O bloco comunitário quer apresentar uma frente unida nesta cimeira europeia depois de meses de divergências sobre como responder ao aumento dos preços do petróleo, gás e electricidade na sequência da guerra na Ucrânia e das sanções impostas à Rússia.

Por enquanto, os 27 concordaram em promover compras conjuntas de gás a nível da União Europeia, com a ideia de que permanecem "voluntárias", mas cobrem pelo menos um nível "obrigatório" de 15% das metas de preenchimento dos stocks para o inverno de 2023.

Os líderes europeus também pediram para "acelerar negociações" com países produtores como a Noruega e os Estados Unidos. Depois, solicitaram uma medida para controlar o preço grossista nas transacções de gás natural e um plano "temporário" para limitar o preço do gás utilizado para produzir electricidade - algo já implementado em Espanha e Portugal e que a França solicitava que fosse alargada a toda a UE. Numa concessão feita à Alemanha, este mecanismo terá de ser acompanhado de salvaguardas para “evitar qualquer aumento do consumo de gás” e para impedir a União Europeia de subsidiar electricidade que acabaria por ser exportada para países vizinhos.

Além disso, esta quinta-feira foi anunciado um acordo entre Portugal, Espanha e França para construir um corredor de energia verde para distribuir hidrogénio e outros gases renováveis da Península Ibérica para o centro da Europa, através de um gasoduto submarino entre Barcelona e Marselha.

