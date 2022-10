França : Primeira-ministra voltou a recorrer ao artigo 49.3

#França

A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, recorreu, esta quinta-feira, ao artigo 49.3 para a aprovação da Lei de Financiamento da Segurança Social para 2023. O anúncio aconteceu um dia depois de o Governo ter usado este dispositivo para aprovar a primeira parte do Orçamento Geral do Estado.

Num momento de elevada tensão social, e sem maioria parlamentar, o uso da lei 49.3 – que permite aprovar um projecto sem passar pelo voto no Parlamento - está a ser amplamente contestado tanto pela oposição como pelos manifestantes nas ruas.

A coligação de esquerda Nupes e o partido União Nacional entregaram moções de censura contra a primeira utilização do 49.3, na quarta-feira, as quais vão ser debatidas na próxima segunda-feira. Apenas a aprovação de uma moção de censura com maioria absoluta (com, pelo menos, 289 deputados), pode travar a aprovação à força de um projecto governamental através da lei 49.3. Isso levaria também à queda do governo. Porém, esse cenário é altamente improvável já que os deputados de ambos os blocos que apresentaram moções excluíram "a priori" de votar pela moção do outro grupo.

O chumbo das moções de censura dá luz verde à adopção da primeira parte do Orçamento de Estado para 2023 e ao arranque do debate da segunda parte do projecto, a partir de quinta-feira, 27 de Outubro.

