França vai sair do Tratado da Carta da Energia

Emmanuel Macron, Presidente de França. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Cristiana Soares 1 min

Emmanuel Macron anunciou a retirada da França do Tratado da Carta da Energia, por considerar incompatível com os objectivos do Acordo de Paris. O documento, de 30 anos, é acusado por várias instâncias de ser demasiado protector das energias fósseis.