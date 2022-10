França

Emmanuel Macron encontrou-se com o Papa Francisco, no Vaticano 24/10/2022

Emmanuel Macron continua a sua visita a Roma, na Itália. Depois de se ter encontrado, ontem, com Giorgia Meloni, a nova primeira-ministra italiana, o presidente francês avistou-se, hoje, com o Papa Francisco.

É a terceira vez que o Papa Francisco concede uma audiência ao presidente da França Emmanuel Macron no Vaticano. Durante esta audiência privada, os principais temas do encontro foram a questão da eutanásia e a Guerra na Ucrânia.

Convidado pela influente comunidade católica italiana Sant’Egidio, o presidente francês incentivou as religiões a lutar contra os “grandes medos” com que se debatem actualmente as sociedades ocidentais.

Macron também falou sobre a eutanásia com o sumo pontífice, no momento em que Paris se prepara a lançar uma consulta cidadã no âmbito da modificação da legislação em relação à programação do fim da vida. A posição do Papa é clara, a eutanásia não pode ser legislada e não se pode haver alguma abertura em relação a este tema.

Depois deste encontro, o chefe de Estado francês almoçou com o presidente italiano Sergio Mattarella, um dia depois de ter encontrado pela primeira vez a nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, do partido de extrema direita Irmãos de Itália, vencedora das recentes eleições legislativas.

