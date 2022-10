França

França: Funeral hoje da menina de 12 anos assassinada em Paris

Flores no exterior da residência parisiense da menina assassinada no leste de Paris a 14 de Outubro passado. © AFP/Stéphane de Sakutin

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

Vai hoje a sepultar no norte da França uma menina de 12 anos assassinada em Paris por uma cidadã argelina com ordem de expulsão do país. As condições da morte chocaram o país com muitas leituras políticas a serem feitas.