Futebol: PSG na liderança, Marselha em queda na Liga Francesa

Kylian Mbappé, avançado francês do Paris Saint-Germain.

O Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão de França, venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do AC Ajaccio num jogo a contar para a décima segunda jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1. O PSG lidera isolado com 32 pontos, tendo cinco pontos de vantagem em relação ao Lorient e ao Lens.

Décimo triunfo em doze jogos para o Paris Saint-Germain que continua na liderança.

Os parisienses derrotaram a equipa da Córsega por 0-3. Os tentos foram apontados pelo argentino Lionel Messi e pelo francês Kylian Mbappé que bisou.

O Lorient empatou a duas bolas na deslocação ao terreno do Troyes, enquanto o Lens venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Marselha. Os marselheses caíram para o quinto lugar com 23 pontos.

De referir ainda que o Mónaco está no sétimo posto com 21 pontos, após a derrota por 4-3 na deslocação ao terreno do Lille, clube treinador pelo português Paulo Fonseca e que ocupa agora a sexta posição com 22 pontos.

Os golos do Lille foram apontados pelo defesa brasileiro Alexsandro Ribeiro, pelo avançado francês Jonathan Bamba e pelo médio francês Rémy Cabella, que bisou. Quanto aos tentos dos monegascos foram marcados pelo defesa brasileiro Caio Henrique, pelo defesa francês Axel Disasi e pelo avançado francês Wissam Ben Yedder.

De notar que o quarto lugar está agora na posse do Rennes que derrotou por 1-2 o Angers.

Por fim o Lyon, que trocou de treinador, regressou aos triunfos, vencendo por 1-2 na deslocação ao terreno do Montpellier. O Lyon ocupa agora o oitavo lugar com 17 pontos. Primeiro triunfo para o treinador francês do Lyon, Laurent Blanc.

A próxima jornada decorre a 29 e 30 de Outubro.

Paulo Fonseca, treinador do Lille. © AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

