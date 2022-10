Caio Henrique: «Mónaco quer chegar aos lugares que dão acesso à Champions League»

Futebol

Caio Henrique (esquerda), defesa esquerdo do Mónaco, defrontou o PSG do avançado espanhol Pablo Sarabia (direita).

A décima terceira jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1, arrancou ontem com o triunfo do Lens por 3-0 frente ao Toulouse.

Após 12 jornadas na Liga Francesa, o Paris Saint-Germain lidera com 32 pontos, mais dois do que o Lens, segundo, que tem um jogo a mais, e mais cinco do que o Lorient, terceiro.

Uma prova equilibrada em que nove pontos separam o segundo lugar e o sétimo, este último sendo detido pelo Mónaco.

Os monegascos, no passado fim-de-semana, perderam por 4-3 na deslocação ao terreno do Lille, clube comandado pelo português Paulo Fonseca.

No fim do encontro, a RFI falou com o lateral esquerdo monegasco, Caio Henrique, titular indiscutível que já realizou 16 encontros nesta temporada 2022/2023 tendo apontado um golo, sem esquecer cinco assistências.

Caio Henrique, defesa brasileiro de 25 anos do Mónaco, antes do jogo da 13ª jornada, analisou a derrota frente ao Lille, partida onde apontou o seu primeiro tento da época.

«A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. É uma equipa de bastante qualidade. Trabalhámos visando esse jogo. Tentamos ganhar os três pontos aqui. Infelizmente cometemos algumas falhas na defesa. Defensivamente não estávamos concentrados. E contra equipas assim, acabam por nos penalizar. Infelizmente perdemos o jogo», começou por afirmar o atleta monegasco.

A 2-3 a favor do Mónaco, a equipa até pensou que o mais difícil tinha sido ultrapassado: «Tivemos oportunidades para matar o jogo porque estávamos a ganhar por 2-3, e estivemos perto do quarto golo. Não conseguimos e frente a equipas destas, se dás espaço, eles acabam por empatar. Foi o que aconteceu e logo após uma nova desatenção, sofremos o quarto golo. Ficou mais difícil para nova reviravolta», admitiu Caio Henrique.

Um jogo para esquecer mesmo se o lateral apontou o primeiro golo da sua equipa: «Eu tive sorte. Durante a semana treinámos esse tipo de livres em direcção ao guarda-redes, porque pode provocar um desvio, e eu tive a felicidade do guarda-redes não estar bem no lance. Golo é golo e estou muito feliz por ter ajudado a minha equipa naquele momento do jogo, importante para nós. Claro que o golo perde um pouco de sabor visto que perdemos. Um golo deixa sempre feliz um atleta, mas por cima disso está a equipa. E nesse aspecto não conseguimos alcançar os três pontos que eram o mais importante. Fica um sabor amargo», frisou o lateral do Mónaco.

Os monegascos ocupam o sétimo lugar com 21 pontos e não estão longe dos lugares cimeiros: «Por isso mesmo esta derrota tem um sabor amargo porque os três pontos colocavam-nos na parte de cima da tabela classificativa. Mas continuamos na luta, há poucos pontos de diferença entre os primeiros», concluiu o lateral esquerdo.

Caio Henrique, defesa brasileiro do Mónaco 29-10-2022

Caio Henrique, lateral de 25 anos, já representou o Santos, o Paraná, o Fluminense e o Grêmio no Brasil, e o Atlético Madrid em Espanha.

De referir que os monegascos recebem no domingo 30 de Outubro o Angers no Estádio Louis II.

Caio Henrique (centro), lateral brasileiro do Mónaco, apontou um golo na derrota por 4-3 frente ao Lille. © AFP - DENIS CHARLET

Mónaco com hipóteses de seguir em prova na Liga Europa

As competições europeias de futebol prosseguiram na quinta-feira27 de Outubro com a Liga Europa e a Conference League.

Na Liga Europa, os franceses do Mónaco empataram a uma bola frente aos húngaros do Ferencváros num duelo a contar para a quinta jornada do Grupo H.

O Mónaco ocupa o segundo lugar no Grupo H da Liga Europa com 7 pontos, a três do líder, o Ferencváros, clube que já alcançou o apuramento para os oitavos-de-final.

Os dois lugares seguintes são ocupados pelos turcos do Trabzonspor e os sérvios do Estrela Vermelha.

Para Caio Henrique, lateral brasileiro do Mónaco, é a recta final, o tudo por tudo, antes da paragem para o Mundial, e os monegascos querem alcançar o apuramento para a fase seguinte na Liga Europa.

«São os jogos mais importantes da temporada. Temos agora finais na Liga Europa e no campeonato para alcançar o apuramento para a próxima fase na Liga Europa e estar nos lugares de apuramento para a Champions League na Liga Francesa. Vamos trabalhar para alcançar o máximo de pontos possíveis nesses jogos», realçou o lateral brasileiro.

Caio Henrique, apesar das boas exibições com o Mónaco, ainda não foi chamado à Selecção Brasileira, no entanto o defesa não acredita que possa ser para o Mundial: «É difícil, falta muito pouco para o Mundial. Acho que a maioria das equipas já estão fechadas. Mas sempre pode haver lesões nas últimas semanas, e nós temos de estar preparados porque no futebol tudo é muito rápido e nunca se sabe», afirmou o defesa brasileiro que também tem nacionalidade espanhola.

Caio Henrique, lateral brasileiro do Mónaco 27-10-2022

De notar que o último jogo da Liga Europa para o Mónaco é na próxima quinta-feira, 3 de Novembro, frente ao Estrela Vermelha.

Caio Henrique, defesa do Mónaco. © AFP - NICOLAS TUCAT

