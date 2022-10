Futebol

Futebol: PSG derrotou o Troyes apesar dos golos de Mama Baldé na Liga Francesa

Mama Baldé (esquerda), avançado guineense do Troyes, luta com Neymar (direita), avançado brasileiro do PSG, pela posse da bola. © AFP - FRANCK FIFE

Texto por: Marco Martins

A décima terceira jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1, termina neste domingo 30 de Outubro com o encontro entre o Lyon e o Lille. No sábado, o Paris Saint-Germain reforçou a liderança com um triunfo complicado por 4-3 frente ao Troyes.