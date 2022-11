França quer mais migrantes em sectores com falta de mão-de-obra

Migrantes/França

O governo francês defendeu, esta semana, a criação de uma autorização de residência para migrantes que se encontrem em situação irregular no país, desde que estes aceitem trabalhar em sectores onde exista falta de mão-de- obra.

É uma das medidas do projecto de lei da imigração que, neste momento, está a gerar mais polémica em França.

O governo francês está à procura de uma solução para fazer face à falta de mão-de-obra em diversos sectores, como é o caso da construção civil.

Para conseguir atingir este objectivo, pondera criar uma autorização de residência que será concedida a migrantes que vivam de forma irregular no território francês.

Esta medida será objecto de consultas a partir de Novembro, de acordo com o governo francês. Este e outros pontos, que serão debatidos no Parlamento, nas próximas semanas, foram apresentados, esta quarta-feira, pelos ministros franceses do Interior e do Trabalho, Gérald Darmanin e Olivier Dussopt.

O ministro do trabalho francês defende que esta medida (de autorização de residência) pretende por "fim a uma forma de hipocrisia” e permitir que os trabalhadores migrantes “solicitem a sua regularização e obtenham uma autorização de residência dentro deste quadro”.

No seio da política francesa, existem vozes que criticam esta discussão, tanto na direita moderada, como na extrema-direita, uma vez que temem que estas medidas contribuam para o “agravamento dos canais de imigração ilegal”.

O executivo francês defende, no entanto, que este projecto irá permitir que um trabalhador possa pedir a regularização da sua situação, algo que, no presente, apenas pode ser feito com recurso à entidade empregadora.

Medidas mais apertadas no controlo a migrantes

A futura lei sobre asilo e imigração preconiza ainda que existam medidas mais apertadas para controlar os migrantes que tenham a obrigatoriedade de deixar o país.

Entretanto, Gérald Darmanin disse que uma das medidas em cima da mesa seria acompanhar todas as pessoas que tenham ordem de expulsão de França.

Para além disso, o executivo pretende condicionar a concessão de um visto de mais de um ano a quem obtiver uma classificação positiva num teste de conhecimentos da língua francesa.

