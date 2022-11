Ex-líder rebelde da Libéria condenado a prisão perpétua em França

#França/Libéria

Desenho do julgamento do ex-comandante de guerra na Libéria Kunti Kamara.

O antigo líder rebelde da Libéria, Kunti Kamara, vai recorrer da sentença de prisão perpétua decretada por um tribunal de Paris na quarta-feira. Kunti Kamara foi acusado de actos de barbárie e cumplicidade de crimes contra a Humanidade durante a primeira guerra civil liberiana.

O antigo líder rebelde Kunti Kamara, de 47 anos, foi condenado a prisão perpétua por uma série de actos desumanos contra civis em 1993-1994, nomeadamente de canibalismo, de passividade perante violações de adolescentes por parte de soldados seus subordinados e várias atrocidades relatadas em tribunal.

Durante as três semanas de audiências, este antigo comandante do Movimento Unido da Libertação para a Democracia (Ulimo) disse ser inocente e argumentou estar a ser vítima de um "complô". Porém, várias testemunhas oriundas da Libéria asseguraram que ele foi o comandante que espalhou o terror no noroeste do país, uma zona que passou a ser controlada pelo Ulimo no início dos anos 90.

Kunti Kamara foi detido na região de Paris em Setembro de 2018 e o julgamento em França foi possível ao abrigo de um mecanismo que reconhece “a competência universal” de França para julgar os crimes mais graves exercidos fora do território.

As guerras civis na Libéria, entre 1989 e 2003, fizeram mais de 250.000 mortos e os crimes nunca foram julgados no país, onde antigos chefes rebeldes ocupam hoje altas funções no aparelho de Estado. A ONG Human Rights Watch indicou que o julgamento é muito importante devido "às falhas das autoridades liberianas em responsabilizar os autores de crimes graves durante as guerras civis". Em 2009, a Comissão de Verdade e Reconciliação recomendou a acusação de dezenas de ex-líderes de guerra e seus comandantes, mas os diferentes governos têm ignorado as recomendações.

