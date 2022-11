Jordan Bardella é o novo presidente do partido de extrema-direita União Nacional

França

Em França, Jordan Bardella é o novo presidente da União Nacional, sucedendo a Marine Le Pen e sendo o primeiro líder do principal partido de extrema-direita em França que não é da família Le Pen.

A União Nacional está hoje reunida em Congresso, em Paris, dois dias depois de um dos seus deputados ter feito comentários racistas na Assembleia Nacional, levando à aplicação de uma sanção de 15 dias de suspensão. No 5º bairro de Paris, o partido reúne-se pela primeira vez após ter conseguido eleger 89 deputados em Junho para escolher um novo presidente e alinhar a estratégia para os próximos anos.

Jordan Bardella, eurodeputado de 27 anos e oriundo da região parisiense, era já há vários anos o número dois de Marine Le Pen, tendo chegado a assumir a liderança do partido de forma interina quando Marine Le Pen fazia campanha nas eleições presidenciais deste ano. Dentro do partido, o eurodeputado já foi secretário do partido em Seine-Saint-Denis, nos arredores de Paris, conselheiro regional em Île-de-France, porta-voz, director da juventude e também líder dos eurodeputados em Bruxelas.

Bardella é apelidado na imprensa francesa como o cyborg de Le Pen, até porque mesmo ganhando a eleição interna com 85% dos votos, os analistas consideram que será Marine Le Pen que vai continuar a comandar os destinos do partido fundado há 50 anos pelo seu pai.

Para o novo líder fica assim a gestão quotidiana do partido, as federações, os militantes, enquanto Marine Le Pen fica mais livre para se concentrar nas questões ideológicas, nas deslocações em França para se enconstrar com os seus eleitores e possivelmente preparar da melhor forma a sua candidatura ao Eliseu em 2027.

