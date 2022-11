Extrema-direita/França

França: Extrema-direita no poder em 2027 "não seria uma surpresa completa"

Marine Le Pen, antiga Presidente do Partido de extrema-direita, União Nacional. AP - Michel Euler

Texto por: RFI 2 min

Jordan Bardella é o novo Presidente da União Nacional, após ter sido eleito este fim de semana. Ele sucede a Marine Le Pen na liderança do partido que vai, doravante, dedicar-se à Presidência do grupo parlamentar, que conta agora com 89 deputados.