Operação Barkhane: presidente francês anuncia o seu fim

Emmanuel Macron em Toulon, quarta-feira dia 9 de novembro, onde anunciou o fim da operação Barkhane. © Eric Gaillard, Reuters

Texto por: RFI 1 min

Em França o presidente, Emmanuel Macron, oficializou o fim da operação anti-jihadista Barkhane no Sahel, pouco menos de três meses depois da retirada dos soldados franceses do Mali. O Chefe de Estado apresentou também as principais linhas da estratégia de defesa francesa em África.