França

França acolhe nesta sexta migrantes do barco Ocean Viking

Áudio 01:13

Migrantes sentados a bordo do navio de resgate Ocean Viking a 10 de novembro de 2022, no Mar Mediterrâneo, em águas internacionais. AFP - VINCENZO CIRCOSTA

Texto por: Miguel Martins 2 min

O navio Ocean Viking será acolhido no porto de Toulon, no sul de França, com a bordo 234 migrantes recolhidos no Mar Mediterrâneo pela ong SOS Méditerrannée. As autoridades de Paris denunciam, ainda assim a "escolha incompreensível" de Roma em recusar acolher o barco.