França pede à China para “unirem esforços” contra a guerra na Ucrânia

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, pediu esta terça-feira, 15 Novembro, ao homólogo chinês, Xi Jinping para “unirem esforços” contra a guerra na Ucrânia, sublinhado que a estabilidade mundial é do interesse da China, a maior aliada da Rússia.

Durante o encontro que manteve com o Presidente chinês, à margem da cimeira do G20 em Bali, na Indonésia, Emmanuel Macron pediu a Xi Jinping para unirem esforços para responder aos desafios internacionais.

“É preciso unir forças para responder aos desafios internacionais, a questão ambiental sem dúvida a mais significativa, mas também a crises internacionais como a guerra lançada pela Rússia na Ucrânia”, disse o chefe de Estado francês.

Até agora, a China não condenou a ofensiva da Rússia na Ucrânia, lançada a 24 de Fevereiro, e continua reticente, tal como países do sul, incluindo a Indonésia, em criticar Moscovo.

Todavia, um responsável da delegação americana, citado pela imprensa francesa, avançou esta terça-feira, que o G20 poderá vir a publicar um comunicado no qual "a maior parte" dos membros do grupo condenariam a ofensiva russa na Ucrânia.

Face ao homólogo chinês, o Presidente francês referiu que a cimeira do G20 deve contribuir para o apaziguamento dos conflitos existentes, lembrando que a estabilidade do mundo também é do interesse da China.

“Reduzir as lacunas existentes na cena internacional, construindo o que considero ser também do interesse tanto da China como da França, uma estabilidade real, com elementos de cooperação que nos permitam trazer a paz de volta onde quer que o conflito tenha ocorrido”, explicou.

Emmanuel Macron defendeu que o G20 deve “assegurar a prosperidade económica, em particular da classe média, fazendo-o através do respeito das metas ambientais".

O chefe de Estado francês insistiu, igualmente, na "vontade de dar um novo impulso" à retoma da cooperação com a China, nomeadamente na questão das alterações climáticas.

De acordo com o Eliseu o Presidente francês discute quarta-feira a guerra na Ucrânia com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para o convencer que a "continuação da guerra não é uma coisa boa, mesmo do seu ponto de vista”.

