Jogos olímpicos 2024: já se conhece a mascote francesa

As "Phryges", símbolo da répública francesa, são a mascote dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

A revelação das mascotes de um evento desportivo de grande importância é sempre um momento muito esperado pelos fãs e aficionados.

Publicidade Continuar a ler

Desde ontem dia 14 de novembro, conhecem-se as mascotes dos Jogos Olímpicos e paralímpicos de Paris, em 2024. Dois bonecos, de cor vermelha e sem distinção de género, com uma forma triangular, representam o chamado "bonnet phrygien" francês.

O que representa o "bonnet phrygien"?

O símbolo é forte e pretende figurar os valores da Revolução francesa, como a liberdade, ou a coragem. Este tipo de boina foi usado pelos revolucionários franceses, em memória dos escravos que se libertaram do Império Romano.

Antes deles, já os Estados-Unidos se tinham apoderado do símbolo, que continua visível na bandeira do estado de Nova Iorque.

O "bonnet phrygien" atravessou as épocas, e as regiões. Acredita-se que a sua origem se situa num país do período antigo, chamado "Phrygie" e situado na parte asiática da Turquia atual.

Uma mascote dupla

São, na realidade, um par de mascotes. Uma representa a vertente olímpica e a outra, a vertente paralímpica, como se vê pela prótese.

A "phryge" vermelha será replicada em diversos objectos, vendidos antes e durante os Jogos Olímpicos. Peluches, pins, tee-shirts ou chávenas...

O Comité de organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos espera vender dois milhões dessas mascotes.

Algumas polémicas já se fizeram ouvir, como a questão do fabrico dos objectos. 80% são realizados na China, e apenas 20% na Bretanha (região francesa).

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro