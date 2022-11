Emmanuel Macron: "Temos uma presença militar forte na região Indo-Pacífica"

O Presidente francês Emmanuel Macron faz um discurso durante uma reunião com cidadãos franceses residentes na Tailândia, em Banguecoque, a 17 de Novembro de 2022, enquanto visita a Tailândia para a cimeira da Apec. AFP - LUDOVIC MARIN

Na Tailândia, arranca dentro de algumas horas a cimeira do Fórum de Cooperação Ásia Pacífico (APEC), que conta, pela primeira vez com a presença de um país europeu, a França. Emmanuel Macron já está neste país do continente asiático para participar no encontro.