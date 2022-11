#França

Touradas chegam à arena do Parlamento francês

Arena de Arles. 9 de Setembro de 1988. AFP - DOMINIQUE FAGET

Texto por: RFI 2 min

A proposta de lei para proibir as touradas em França deverá ser debatida, esta quinta-feira, no Parlamento francês. O texto foi apresentado pelo deputado Aymeric Caron, do partido A França Insubmissa, mas o tema divide os partidos e os grupos parlamentares. No fim-de-semana , houve manifestações a favor e contra as touradas em diferentes cidades do país.