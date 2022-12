"Le français facile avec RFI", novo site para aprender francês com a actualidade internacional

RFI

A 16 de Novembro de 2022 a Radio France Internationale lançou "Le français facile avec RFI", um novo site de aprendizagem do francês com a actualidade mundial. Esta plataforma, renovada e adaptada para telemóvel, permite o aperfeiçoamento do francês a partir de elementos da rádio, em particular a sua produção principal, o "Journal en français facile", enriquecida com uma transcrição simultânea.

"Il est 16 h temps universel, 17 h à Paris, l'heure du journal en français facile" (São 16 h, TMG, 17 h em Paris, é a hora do jornal em francês simplificado). No estúdio 31 da Radio France Internationale, em Issy-les-Moulineaux, Adrien Delgrange começa a apresentação de uma edição informativa algo específica que conhecem bem os ouvintes da rádio mundial. "Temos dois objectivos: por um lado permitir a quem o deseje o aperfeiçoamento do seu nível de francês. Para tal utilizo palavras simples, adequadas e colocadas no respectivo contexto. E, por outro lado, oferecemos aos ouvintes um verdadeiro noticiário de 10 minutos de informação internacional em directo", explica o jornalista.

Há mais de vinte anos que o "JFF" é seguido por ouvintes que aprendem francês, designadamente na sua versão digital. É mesmo um dos podcasts mais ouvidos da RFI nas plataformas de podcasts e nos sites internet da RFI. A tal ponto que quando a direcção da France Médias Monde, a holding que engloba a RFI, lançou o projecto de rever a sua oferta quanto à aprendizagem do francês, a ideia de fazer o "Journal en français facile" a sua locomotiva se tornou óbvia e lhe insipirou o nome "Le français facile avec RFI" (O francês fácil com a RFI).

Até aqui a oferta para a aprendizagem do francês da RFI estava disponível no site RFI Savoirs, uma plataforma reunindo simultaneamente recursos pedagógicos do francês enquanto língua estrangeira (FLE) e conteúdos destinados aos alunos, do ensino secundário ou universitário, ou curiosos pretendendo enriquecer os seus conhecimentos em domínios como a história, a geopolítica, a economia ou as ciências. Dois pilares, pois, mas destinados a públicos diferentes. RFI Connaissances já se associou ao site principal rfi.fr com uma página própria propondo artigos didácticos originais e uma selecção de podcasts ou de arquivos. Quanto às produções destinadas aos estudiosos e aos professores de francês enquanto língua estrangeira, estas dispõem agora de um site Internet próprio a descobrir aqui: https://francaisfacile.rfi.fr/.

Um "Journal en français facile augmenté"

Para além do seu novo visual remodelado e adaptado para o telemóvel, uma das originalidades deste novo espaço reside na valorização da rádio. Esta sempre esteve no centro do método de aprendizagem do serviço Langue française da RFI. Mas, doravante, as últimas edições do "Journal en français facile" estão na manchete da página principal. Um JFF "aumentado", além disso, graças a um leitor inteligente. Este permite que se ouça o noticiário, lendo a transcrição que consta do ecrã, ao mesmo tempo que o áudio, com a possibilidade de avançar ou recuar no noticiário e de abrandar ou acelerar a velocidade da leitura.

A navegação do site foi melhorada em larga escala para permitir aos internautas encontrar imediatamente os conteúdos adaptados às respectivas necessidades. Para além do "Journal en français facile" tem-se acesso ao último episódio da crónica diária da rádio de Yvan Amar "Les mots de l'actualité" (As palavras da actualidade, que explica com o sorriso os termos dos noticiários da actualidade.

"Le Français facile avec RFI" propõe também exercícios, classificados por nível, por objectivo e por temática. Estas actividades auto-correctivas permitem aos internautas melhorar a sua compreensão oral a partir de extractos radiofónicos autênticos, através de percursos pedagógicos lúdicos.

Para os professores de francês enquanto língua estrangeira (FLE), um espaço próprio com fichas pedagógicas associadas às emissões da RFI para trabalhar nas aulas a partir da rádio.

Podcasts

O site "Le français facile avec RFI" privilegia os podcasts. Para além do "Journal en français facile" e de "Les mots de l'actualité", a nova plataforma propõe séries áudio, uma das originalidades da produção da equipa Langue française da RFI. São verdadeiras ficções em vários episódios, ideais para não francófonos desejando aprender francês. Os visitantes estrangeiros encontrá-los-ão facilmente através do espaço de navegação em várias línguas do site. Estas séries bilingues são já amplamente utilizadas nas aulas de francês como língua estrangeira pelo mundo fora. A mais recente dentre elas, "Les voisins du 12 bis", uma co-produção da RFI e de France éducation international, com o apoio do ministério francês da cultura, conta a história de uma jovem estrangeira recém chegada a França que descobre a vida parisiense, com a ajuda dos vizinhos do seu prédio.

"La puce à l'oreille", a crónica divertida e muito viva de Lucie Bouteloup explica as expressões da língua de Molière, vem competar, por último, a oferta de podcasts deste novo site de aprendizagem do francês.

O site "Le Français facile avec RFI" foi realizado pelas equipas da Direcção de ambientes digitais da France Médias Monde, com o respectivo estúdio gráfico, a equipa Langue française da RFI e a direcção digital da RFI.

Por Christophe Champin

