França : Assembleia debate projecto de lei sobre imigração

O executivo francês apresenta, esta terça-feira, as grandes linhas do projecto de lei sobre a imigração na Assembleia. O debate de hoje é, ainda, sem votação. As associações de defesa das pessoas migrantes denunciam "a deterioração contínua dos direitos dos migrantes".

A apresentação das principais medidas a constar do projecto de lei sobre a imigração é descrita, pela imprensa francesa, como "um primeiro teste" para o governo. A primeira-ministra, Elisabeth Borne, vai fazer um discurso sobre a política migratória em França e depois vários ministros vão defender o documento, nomeadamente os seus autores: o ministro do Interior, Gérald Darmanin, e o ministro do Trabalho, Olivier Dussopt.

O projecto de lei pretende acelerar os processos de expulsão, através da obrigação de sair do país se o pedido de asilo for rejeitado em primeira instância, sem se esperar um eventual recurso. Por outro lado, o texto defende a criação de uma autorização de residência para os trabalhadores indocumentados nas profissões com escassez de mão-de-obra.

Na véspera do debate, uma dezena de associações de migrantes reuniram-se na sede parisiense da Amnistia Internacional e denunciaram o que descreveram como “mais uma lei” tendo em conta que se trata da 29ª lei sobre o tema desde 1980. Para a secretária-geral da Cimade, Fanélie Carrey-Conte, todas elas levam à “restrição das condições de acolhimento e deterioração contínua dos direitos dos migrantes”, pelo que teme “cada vez mais expulsões”.

O ministro do Interior já tinha indicado que a prioridade das expulsões deveria ser feita junto dos imigrantes em situação ilegal no país e que tenham cometido crimes. O debate intensificou-se em Outubro depois do assassínio de uma menina de 12 anos por uma cidadã argelina cujo visto já tinha expirado.

Depois da Assembleia, o tema vai ser analisado no Senado dentro de uma semana, a 13 de Dezembro. Em Janeiro, o projecto de lei deverá ser apresentado em Conselho de Ministros e só depois irá a votação no Senado e na Assembleia.

