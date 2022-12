"Convenção Cidadã" vai debater eutanásia em França

#França

Esta sexta-feira, arrancam os trabalhos da "convenção cidadã", uma iniciativa que junta cerca de 200 franceses que vão debater, durante três meses, sobre a eutanásia. Em Março, o grupo vai apresentar as conclusões ao governo para uma eventual mudança na lei, mas sem quaisquer garantias de serem seguidos.

Cerca de dois meses depois de o Comité de Ética francês ter considerado, pela primeira vez, que “existe uma via para a aplicação ética de uma ajuda activa à morte”, abrindo a possibilidade de França vir a legalizar a eutanásia e o suicídio assistido, começa hoje uma nova etapa no debate sobre a morte assistida.

Trata-se da "convenção cidadã", uma iniciativa que reúne cerca de 200 franceses, anónimos, que vão debater sobre esta questão : "O acompanhamento do fim de vida está adaptado às diferentes situações ou devem ser introduzidas eventuais mudanças ?"

Durante a campanha para as eleições presidenciais, Emmanuel Macron tinha prometido lançar o debate sobre a eutanásia durante o segundo mandato, um tema que divide os partidos políticos e a sociedade francesa de um modo geral.

A actual legislação francesa proíbe a eutanásia e o suicídio assistido, mas prevê a possibilidade de ser aplicada “uma sedação profunda e contínua [ao paciente] até à morte” em casos de doença terminal que provoquem grande sofrimento.

Durante três meses, os participantes da "Convenção Cidadã" vão ter nove sessões de trabalho de três dias e as suas conclusões vão ser entregues ao governo em Março. A incógnita é saber o que fará o executivo com as propostas, já que as que foram apresentadas pela última convenção cidadã sobre o clima foram muito pouco seguidas.

