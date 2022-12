França : Éric Ciotti eleito líder do partido Os Republicanos

#França/ Política

O deputado Éric Ciotti foi eleito presidente do partido de direita Os Republicanos, com 53,7% dos votos, na segunda volta do escrutínio interno, eme que tinha como adversário o senador Bruno Retailleau. Éric Ciotti promete “unir” a sua família política em torno de uma direita “firme” e com Laurent Wauquiez como candidato às próximas presidenciais em França.

Publicidade Continuar a ler

Éric Ciotti conquistou 53,7% dos votos contra 46,3% de Bruno Retailleau. A taxa de participação foi de 69,7% nesta segunda volta, de acordo com o partido. A terceira figura desta eleição, o deputado Aurélien Pradié, tinha sido eliminado na primeira volta com cerca de 22% dos votos.

Éric Ciotti, de 56 anos, é deputado num dos círculos eleitorais da região dos Alpes-Marítimos desde 2007 e foi presidente do conselho distrital dessa região de 2008 a 2017. No ano passado, Éric Ciotti liderou a primeira volta das primárias do partido para as presidenciais, mas na segunda volta perdeu para Valérie Pécresse.

Éric Ciotti promete “unir” a sua família política em torno de uma direita “firme” e com Laurent Wauquiez como candidato às eleições presidenciais de 2027. No seu programa, Éric Ciotti prometeu “reabilitar o valor do trabalho, lutar contra a violência e a desordem nas ruas, parar a invasão migratória e a subida do islamismo”. Durante a sua campanha, também falou em suprimir o imposto sobre heranças e doações e baixar impostos. Abordou, ainda, temas como a violência doméstica, a deficiência e a igualdade de género, descrevendo “uma direita aberta à sociedade e à liberdade”.

Nos últimos dias de campanha, Éric Ciotti foi apoiado pelo antigo ministro e presidente da região Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, pelo antigo líder de Os Republicanos Christian Jacob e pelo autarca da cidade de Troyes François Baroin.

Oito meses depois do fraco resultado de Valérie Pécresse às eleições presidenciais, com apenas 4,78% dos votos, o novo líder do partido deverá reabilitar esta formação política que levou Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy à presidência da República. O desafio é encontrar novamente o seu espaço na paisagem política à direita perdido para o partido do Presidente Emmanuel Macron e para a extrema-direita de Marine Le Pen.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro