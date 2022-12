Atentado de Nice: penas até 18 anos de prisão para os 8 culpados

O julgamento do atentado de Nice chegou ao fim, depois de mais de três meses. As penas variam entre 2 a 18 anos de prisão.

Todos os 8 acusados neste processo de julgamento do atentado que matou 86 pessoas em Nice, em 2016 foram reconhecidos culpados. Foram condenados a penas entre dois a 18 anos de prisão.

Os três principais acusados, Mohamed Ghraieb, Chokir Chafroud e Ramzi Arefa foram reconhecidos culpados de "associação em crime terrorista" e "associação em crime" no atentado que matou 86 pessoas em Nice, em 2016.

Os dois primeiros foram condenados a 18 anos de prisão efetiva, e Ramzi Arefa a 12 anos de prisão.

No total, 8 pessoas, sete homens e uma mulher, compareciam desde o dia 5 de setembro pelo atentado que também deixou 450 pessoas feridas, e muitos traumas.

Nenhum dos culpados foi acusado de ter tido um papel central no ataque levado a cabo por Mohamed Lahouaiej.

O autor do atentado, Mohamed Lahouaiej, 31 anos, foi abatido pela polícia no dia 14 de julho de 2016. Tinha acabado de provocar uma carnificina no Passeio dos Ingleses, em Nice, em plena noite de verão de feriado nacional.

No volante de um camião alugado, avançou em alta velocidade pela orla, em um ziguezague mortal. Em 4 minutos e 17 segundos, 86 pessoas morreram, entre elas 15 crianças e adolescentes. Um terço delas eram muçulmanas. Mais de 400 pessoas ficaram feridas. Milhares carregam o trauma. Dois dias depois do atentado, o grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque.

