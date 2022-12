Teatro parisiense do Châtelet celebra Natal com comédia musical 42nd Street

França

Até 15 de Janeiro o teatro de Châtelet, no centro de Paris, tem em cartaz a comédia musical norte-americana 42nd Street. Muito sapateado e trajes muito garridos são alguns dos ingredientes que dão corpo a este regresso à capital francesa desta adaptação de um filme de Lloyd Bacon, de 1933 da Warner Brothers. Uma comédia musical que, devido à pandemia de Covid-19, só chegou aos palcos na semana passada.

Publicidade Continuar a ler

Foi necessário aguardar dois longos anos para que 42nd Street voltasse a este emblemático teatro de Paris, bem a propósito nesta época de festas de Natal e de Ano Novo.

O espectáculo esteve já em cartaz no Châtelet em 2016, mas devia ter regressado logo em 2020, a pandemia veio abortar até agora o projecto.

Na origem de tudo está um livro de Bradford Ropes, antigo bailarino nos espectáculos da célebre avenida nova-iorquina da Broadway.

42nd Street au Théâtre du Châtelet, à Paris, jusqu'au 15 janvier 2023. Thomas Amouroux

O título é, aliás, um célebre eixo que atravessa a cidade de leste a oeste, cortando a dita avenida Broadway, repleta de teatros.

A história prende-se com o desejo da jovem Peggy, recém-chegada a Nova Iorque, de vir a singrar no meio do espectáculo.

Ora em 1933 o meio do espectáculo procura sair do marasmo deixado pela depressão económica de 1929. O encenador Julian Marsh procura um lugar ao sol com uma nova comédia musical chamada "Pretty Lady" que se vai desenrolar entre Nova Iorque e Filadélfia.

42nd Street, Théâtre du Châtelet, Paris, até 15 de Janeiro de 2023. Thomas Amouroux

"42nd Street" acabou por estrear como comédia musical em 1980 e logo se torna numa obra prima do género, com música de Harry Warren, letra de Al Dubin e encenação de Gower Champion.

A quarter to nine (42nd Street)

Nesta versão parisiense de 2022 a encenação e coreografia têm assinatura do britânico Stephen Mear, premiado internacionalmente, o chefe de orquestra é o seu compatriota Gareth Valentine e o responsável pelos adereços é Peter McKintosh, formado na Theatre School de Bristol.

42nd Street, Théâtre du Châtelet, Paris, até 15 de Janeiro de 2022. Thomas Amouroux

No palco estão 47 actores e bailarinos, a orquestra compõe-se de 19 músicos que dão corpo a um brilhante espectáculo envolvendo mais de 300 peças de vestuário e mais de 200 sapatos, por exemplo.

Um espectáculo imperdível que encanta parisienses e forasteiros nesta época festiva com uma alegria e um sapateado estonteantes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro