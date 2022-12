França: Catherine Colonna declara fim da crise dos vistos com Marrocos

De visita a Marrocos, a ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, anunciou esta sexta-feira, 16 de Dezembro, o fim da crise dos vistos que "envenenou" as relações entre os dois países.

"Tomámos medidas, com os nossos parceiros de Marrocos, para restabelecer uma relação consular normal" no domínio migratório, declarou Catherine Collona, durante uma conferência de impressa conjunta com o homólogo marroquino, Nasser Bourita, em que realçou que as novas medidas já estão em curso desde a passada segunda-feira.

A chefe da diplomacia de Paris deslocou-se a Rabat na perspectiva de preparar a deslocação do presidente francês, Emmanuel Macron, a Marrocos em Janeiro.

