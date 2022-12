França: Karim  Benzema anuncia retirada da seleção francesa

Futebol

Esta segunda-feira, 19 de Dezembro, o futebolista Karim Benzema anunciou nas redes socais que não voltará a jogar pela selecção francesa.

Na sua conta Twitter o futebolista declara aos seus seguidores “Eu fiz o esforço e os erros necessários para estar onde estou hoje e tenho orgulho disso! Eu escrevi a minha história e a nossa está a acabar”.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

A despedida do avançado do Real Madrid é marcada por várias ausências, tal como no Mundial do Qatar de 2022, no qual ele sofreu uma lesão que o impediu de jogar, mas também o Euro 2016 e os Mundiais de 2018.

Benzema termina assim sua carreira com 37 golos e 97 internacionalizações e com um título, a Liga das Nações, em 2021.

