França: festas de Natal perturbadas pela greve no sector ferroviário

Dois em cada cinco comboios já foram anulados neste fim-de-semana de Natal, devido à greve dos revisores, que prometem suspendê-la no fim de semana do Ano Novo.

Em França, a greve dos revisores da SNCF, a empresa nacional de caminhos de ferro, estragou os planos de Natal de milhões de passageiros. Sexta-feira, dia 22 de Dezembro, um acordo foi assinado entre a direcção e os sindicatos, que prometem evitar o caos no fim de semana do Ano Novo.

Os passageiros que não vao poder passar o Natal em família por causa da greve, talvez o poderão fazer nas festas do ano novo.Hoje de manha, as quatro organizações sindicais da SNCF aceitaram o acordo da direcção, apesar de este não incluir o aumento dos salários, mas sim um aumento do bónus anual, que passa de 600 a 720 euros.

Os grevistas, em conflito com a SNCF desde novembro, pedem um novo aumento salarial acima da alta já negociada de 12%, para poder fazer face à inflação.

Este fim de semana, apenas 3 em cada 5 comboios vão circular. Na quarta-feira, depois do anúncio das anulações, cerca de 200 mil passageiros tentavam encontrar uma alternativa.

Quem ficou a ganhar foi a Blablacar, uma aplicação de boleias, que viu as suas reservas duplicarem no mesmo dia; e a companhia de autocarros Flixbus que anunciou um recorde de passageiros no fim de semana.

Medidas de reparação para os passageiros

Aos passageiros prejudicados, a SNCF decidiu reembolsar o dobro do preço das viagens canceladas, mas vários clientes queixam-se de ainda não terem recebido nada, o que se deve, de acordo com alguns agentes, a um problema informático.

Por outro lado, os bilhetes cancelados poderão ser substituídos sem que se pague a diferença de preço, mas a maioria dos comboios que permanecem, já estão completos.

"No Natal, não se faz greve", dizia o porta-voz do governo que, entretanto, reagiu ao acordo assinado hoje, agradecendo a atitude "responsável" dos sindicatos.

