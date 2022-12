Três mortos e três feridos num tiroteio em Paris

França/Tiroteio

Três mortos e três feridos no seguimento de um tiroteio no 10° bairro da capital francesa.

Em Paris, três mortos e tres feridos, um em estado muito grave, no seguimento de um tiroteio no 10° bairro da capital francesa.

Publicidade Continuar a ler

Esta sexta-feira, pouco antes das 12H00 locais, um homem abriu fogo no cruzamento entre a rua de Enghien e a rua de Hauteville, no 10° bairro de Paris, num local próximo do Centro Cultural Curdo Ahmet Kaya e de um restaurante curdo. Testemunhas locais dizem que o atirador primeiro visou o centro cultural, seguindo-se o restaurante e, por fim, uma barbearia na mesma rua.

Um homem de nacionalidade francesa, de 69 anos, foi detido pela polícia, mas até ao momento não foram divulgados os motivos do crime.

Foi aberto, pelo Ministério Público, uma investigação por homicídio voluntário e violência agravada.

O alegado atirador é conhecido pelas autoridades pelo envolvimento em anteriores tentativas de homicídio, uma delas há um ano num campo de refugiados e a outra em 2016.

Em reacção ao sucedido, a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne falou em “acto hediondo” e demonstrou toda a solidariedade “às vítimas e familiares”. A chefe de Governo agradeceu também à polícia e bombeiros envolvidos na operação.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro