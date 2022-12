Rony Lopes: «A equipa do Troyes tem qualidade e eu quero ajudar o clube»

Futebol

Rony Lopes (direita), avançado do Troyes.

Dez dias após o fim do Campeonato do Mundo de futebol que decorreu no Qatar, os campeonatos franceses regressam aos relvados com a primeira e a segunda divisões, a Ligue 1 e a Ligue 2.

Publicidade Continuar a ler

As ligas francesas regressam aos relvados após o Mundial e a seguir às férias de Natal, visto que os campeonatos não vão parar durante as festas de fim de ano, algo que raramente aconteceu em França.

No entanto com o Campeonato do Mundo durante a temporada, os calendários foram ajustados e era necessário recomeçar rapidamente após a prova mundial que terminou a 18 de Dezembro.

A primeira divisão francesa, a Ligue 1, abre a 28 de Dezembro com seis jogos, entre eles o encontro entre o Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão, e o Estrasburgo no Parque dos Príncipes na capital francesa, a contar para a 16ª jornada.

Um duelo que poderá contar com alguns mundialistas do lado parisiense, entre eles Neymar e Kylian Mbappé, mas ainda sem o argentino Lionel Messi.

Ainda na quarta-feira, 28 de Dezembro, o Troyes, clube que faz parte do City Group que conta com equipas como o Manchester City, defronta o Nantes no Estádio de l’Aube.

O Troyes, que está no 13° lugar com 14 pontos, tem três lusófonos no plantel: o internacional guineense Mama Baldé, o lateral luso-guineense Abdu Conté e o avançado luso-brasileiro Rony Lopes.

Recorde-se que Rony Lopes, internacional português de 26 anos nascido no Brasil, já representou o Benfica em Portugal, o Sevilha em Espanha, o Olympiacos na Grécia e o Manchester City na Inglaterra, sendo então um regresso ao City Football Group, empresa detida por companhias de três países - Emirados Árabes Unidos, China e Estados Unidos - visto que veste agora a camisola do Troyes.

Em entrevista à RFI, Marcos Paulo Mesquita Lopes, conhecido por Rony Lopes, abordou o seu regresso a França onde já tinha representado o Mónaco, o Lille e o Nice, mas antes disso admitiu que a equipa tem perdido alguns pontos em jogos que pareciam estar controlados.

RFI: O Troyes tem tido uma temporada com altos e baixos. Como podemos explicar visto que a equipa parece ter qualidade…

Rony Lopes: A equipa tem qualidade. Nós já controlámos vários jogos, já marcámos vários golos, mas depois parece que, quando marcamos, relaxamos um pouco e acabamos por sofrer. Nós temos de marcar, e de continuar à procura do golo para aumentar a vantagem. Já perdemos vários pontos e isso não pode acontecer mais.

RFI: Como tem sido a experiência no Troyes? Um regresso ao futebol francês…

Rony Lopes: Até agora tem sido muito positiva. Apenas são os resultados que são mais complicados. Até no jogo jogado, a equipa está bem, a equipa tem qualidade. Depois falta ganhar jogos como frente ao Auxerre. De resto está tudo bem, com jogadores com experiência e miúdos com qualidade. Tudo tem corrido bem até agora.

RFI: Qual é a diferença entre o Troyes e os outros clubes franceses por onde passou - Lille, Mónaco e Nice?

Rony Lopes: O que muda um pouco é a mentalidade. Mas aqui, se têm uma mentalidade de que temos uma equipa com qualidade e que podemos entrar em todos os jogos para ganhar, as coisas vão mudar bastante.

RFI: O objectivo é regressar à Selecção?

Rony Lopes: Claro que é um objectivo. Chegar à Selecção será sempre um objectivo. Quero representar Portugal, quero representar o meu país. Já lá estive e acredito que posso voltar. Depois depende de mim dentro de campo, de fazer as coisas bem. Mas a selecção é sempre algo que tenho na cabeça.

RFI: O Rony parece estar feliz no Troyes e com uma grande ligação com Abdu Conté e Mama Baldé?

Rony Lopes: Entendemos-nos bem. Admito que falar a mesma língua também ajuda ao entrosamento com o Abdu e com o Mama, dois jogadores com muitas qualidades. Acredito que podemos ajudar a equipa. O futebol é divertir, ter prazer, e eu precisava disso. Aqui estou a sentir isso novamente.

Rony Lopes, avançado português do Troyes 26-12-2022

Rony Lopes (centro), avançado português do Troyes. © AFP - FRANCOIS NASCIMBENI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro