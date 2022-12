Morte de Linda de Suza entristece comunidade portuguesa em França

França

Linda de Suza faleceu hoje aos 74 anos. O desaparecimento desta cantora portuguesa que em França recebeu discos de platina e se tornou um ícone dos anos 80 foi recebido com "tristeza pela comunidade portuguesa".

"Foi com uma enorme consternação que eu recebi a notícia da Linda de Suza, eu sabia já que ela estava internada, com alguns problemas sérios de saúde. É certamente uma enorme tristeza para a comunidade portuguesa, a Linda de Suza significou bastante para a comunidade portuguesa nos anos 80, é uma figura que ascendeu, que se tornou pública, que divulgou e que congregou a comunidade portuguesa", afirmou o embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte.

José Antunes da Dyam Productions conheceu e trabalhou com Linda de Suza, nomeadamente para dois projectos recentes, incluindo uma homenagem a Amália Rodrigues. Ele recordou a "grande profissional" que era Linda de Suza.

"Ainda final dos anos noventa onde fiz um espectáculo em Rambouillet e outro em Tours, e, mais recentemente, convidei-a na sala Trianon para fazer parte do elenco do espetáculo que eu lá realizei em homenagem à Amália Rodrigues. A minha experiência com ela foi positiva. Uma grande profissional ! Eu como pessoa também gostei de confraternizar com ela", descreveu José Antunes.

José Antunes sobre Linda de Suza

Para Vitor Pereira, investigador principal no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e que estuda a imigração portuguesa em França, a cantora tornou-se mesmo o rosto visível desta comunidade que nos anos 80 já representava cerca de um milhão de pessoas.

"No ínicio da sua carreira já havia cerca de um milhão de portugueses em França, mas não havia cantores de origem portuguesa. Havia cantores de origem espanhola, italiana, mas não portuguesa e então ela foi o rosto visível da imigração portuguesa em França, e também da imigração feminina", explicou Vitor Pereira.

Vitor Pereira sobre Linda de Suza

Já para a comunidade portuguesa, que assitiu a esta ascensão e se identificou com as músicas cantadas por Linda de Suza, ela tornou-se "um espelho". Pedro Alves, que produziu e interpretou um dos últimos espectáculos de Linda de Suza, Carte Postale du Portugal, tem lembranças maravilhosas de partilhar o palco com esta cantora.

"Tenho recordações maravilhosas porque era uma artista incrível, uma grande artista que marcou a história de Portugal e da música francesa e portuguesa. É a segunda artista portuguesa a ter vendido mais discos no Mundo, depois de Amália Rodrigues. A tournée Carte Postale du Portugal, connosco, foi uma maravilha porque a Linda de Suza tinha muita vontade de estar próxima do público, o palco era o único sítio onde ela se sentia bem", declarou Pedro Alves.

Pedro Alves sobre Linda de Suza

No entanto, e ao contrário da sua música, a imagem que Linda de Suza deu da sua infância em Portugal e das condições de vida dos imigrantes portugueses em França não era consensual-

"Tive a oportunidade de falar com ela sobre isso, não concordei muito com algumas imagens que ela deu mas também como não vivia na aldeia dela e não vivia com ela não sei o que é que ela viveu. Por isso desse lado deixo-lhe a ela a responsabilidade da imagem e das palavras que ela utilizou", indicou José Antunes.

