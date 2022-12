Futebol: PSG venceu e aumentou vantagem na Liga Francesa

Futebol

Kylian Mbappé, avançado francês, apontou o segundo tento do PSG no triunfo por 2-1 dos parisienses perante o Estrasburgo.

O Paris Saint-Germain venceu por 2-1 o Estrasburgo na 16ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol e continua na liderança na Ligue 1.

Após 16 das 38 jornadas, o Paris Saint-Germain lidera a Liga Francesa e parece cada vez mais caminhar para um 11° título de campeão de França.

O PSG tem 44 pontos conquistados em 48 possíveis após a 16ª jornada. Os parisienses derrotaram por 2-1 o Estrasburgo nesta semana.

Os golos da equipa parisiense foram apontados pelo francês Kylian Mbappé, de grande penalidade, e pelo brasileiro Marquinhos, enquanto o único tento do Estrasburgo foi marcado na própria baliza por… Marquinhos.

A equipa que tem dado luta aos parisienses é o Lens. A equipa do Norte da França ocupa o segundo lugar com 37 pontos, a sete do PSG.

O Lens acabou por perder pontos nesta jornada visto que empatou sem golos na deslocação ao terreno do Nice.

No pódio da Ligue 1, após 16 jornadas, temos o Marselha. Os marselheses venceram o Toulouse por 6-1 e estão no terceiro lugar com 33 pontos.

Os golos do Marselha foram apontados pelo francês Valentin Rongier, pelo português Nuno Tavares, pelo turco Cengiz Under, pelo francês Dimitri Payet, pelo bósnio Sead Kolasinac e pelo dinamarquês Rasmus Nicolaisen na própria baliza. O único tento do Toulouse foi marcado pelo holandês Branco van den Boomen, de grande penalidade.

O Rennes ocupa o quarto lugar com 31 pontos. Na 16ª jornada, o Rennes perdeu por 3-1 na deslocação ao terreno do Stade de Reims.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Mónaco está na quinta posição com 30 pontos. Os monegascos venceram por 2-3 na deslocação ao terreno do Auxerre.

Quanto ao Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na sexta posição com 29 pontos, após o triunfo por 0-2 na deslocação ao terreno do Clermont, enquanto o Lyon ocupa o oitavo lugar com 24 pontos, após o triunfo por 2-4 na deslocação ao terreno do Brest.

De notar que este ano há quatro descidas, Brest, 17° com 13 pontos, Auxerre, 18° com 13 pontos, Estrasburgo, 19° com 11 pontos, e Angers, 20° e último com 8 pontos, estão nos lugares de descida à segunda divisão francesa de futebol.

Futebol. Imagem de Ilustração. © AFP - SEBASTIEN BOZON

