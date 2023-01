França

França: Emmanuel Macron revela plano para resolver a crise do sistema de saúde

O Presidente francês, Emmanuel Macron, faz seu discurso de Ano Novo para os profissionais de saúde no Hospital Centre Hospitalier Sud Francilien, na cidade suburbana de Corbeil-Essonnes, no sul de Paris, a sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. AP - Ludovic Marin

Texto por: Inês Rodrigues 1 min

Perante a actual crise do sistema de saúde francês, o Presidente Emmanuel Macron, revelou esta sexta-feira o seu plano com a reorganização do modelo laboral hospitalar até Junho e uma aceleração do recrutamento de médicos assistentes.