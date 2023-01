Futebol

Ministra francesa critica comentários do presidente da federação de futebol sobre Zidane

Ministra francesa do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra, descontente com comentários do presidente da Federação de Futebol Francês sobre Zinedine Zidane. AP - Jean-Francois Badias

Texto por: RFI 2 min

A ministra francesa do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra, veio criticar publicamente uma entrevista do presidente da Federação de Futebol Francês, Noel Le Graet, em que este diz não se importar "minimamente" com o que Zinedine Zidane vai fazer a seguir na sua carreira. O tom destas declarações estão a "chocar" os franceses.

Publicidade Continuar a ler Numa entrevista de alguns minutos à rádio francesa RMC, Noel Le Graet exprimiu-se de forma pouco respeituosa sobre Zinedine Zidane, antiga glória do futebol francês e apontado mesmo como um possível seleccionador para suceder a Dider Deschamps, dizendo que "não lhe interessava minimamente" por onde passará a carreira do ex-internacional francês e que não lhe atenderia o telefone caso este tentasse contactá-lo. Vários jogadores e figuras do desporto internacional, como Kylian Mbappé, classificaram estes comentários como "uma falta de respeito" face à Zidane que tem mantido o silêncio face ao seu futuro, levando a ministra do desporto a convocar na segunda-feira uma conferência de imprensa de forma a mostrar que desaprova a forma como Le Graet se referiu a Zidane. "Acho que todos vimos o que o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, disse sobre Zinedine Zidane, um grande jogador e as reacções que isso suscitou em toda a França. Esta emoção é um reflexo da nossa paixão colectiva pelo futebol, na medida da admiração que temos por este imenso jogador que é Zidane, como treinador e por tudo que ele representa para o desporto. Esta emoção é também uma reacção à uma atitude de lassidão, quase exasperação, de certos comentários que não queremos ouvir mais", declarou a ministra. Não é a primeira vez que Noel Le Graet se exprime de uma foma dúbia na comunicação social, vendo o seu nome associado a outros escândalos como assédio sexual. A ministra afirmou que o patrão do futebol francês deverá ser ouvido hoje pelo ministério e que até ao final de Janeiro, uma omissão que está a avaliar as práticas de trabalho da Federação, deverá entregar um relatório com as suas conclusões, ficando a liderança dependente do que esta comissão encontrar. "O Presidente da República, tal como todos os franceses, está desiludido e ferido por estes comentários proferidos contra uma lenda do Desporto francês. Ele está chocado como todos os franceses", disse ainda a ministra questionada pelos jornalistas. Entretanto, Noel Le Graet apresentou as suas desculpas e disse que os seus comentários foram "inconvenientes" e que isso criou um "mal entendido".