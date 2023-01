França: 6 feridos numa agressão com arma branca em estação de Paris

França

Perímetro de segurança no interior da estação parisiense Gare du Nord após a agressão cometida no local por indivíduo que provocou 6 feridos a 11 de Janeiro de 2023.

A maior estação de caminhos de ferro de Paris, a Gare du Nord, foi esta madrugada alvo de um ataque com uma arma branca protagonizado por um indivíduo sobre o qual a polícia francesa acabou por disparar. Seis pessoas ficaram feridas, incluindo uma com gravidade. Gérald Darmanin, ministro da administração interna, deslocou-se ao local e agradeceu a rápida intervenção da polícia que permitiu evitar um balanço ainda superior ao registado.

O ministro francês da administração interna, Gérald Darmanin, deslocou-se ao recinto para constatar o ocorrido e agradecer a mobilização dos polícias presentes no local.

O governante fez um primeiro ponto de situação sobre o ataque:

"Às 6h42 um indivíduo extremamente ameaçador agride pessoas fora e, depois, dentro da estação.

Às 6h43 ele é neutralizado pelos serviços de polícia, polícias à paisana que regressam do trabalho no Governo civil e que se preparam para apanhar o comboio de regresso a casa.

Eles estão, porém, armados no âmbito do dispositivo que implementámos para que estes possam, precisamente, manter as suas armas administrativas. Também participam na operação agentes da Polícia das fronteiras que trabalham na estação.

2 polícias disparam por três vezes e conseguem neutralizar este indivíduo ameaçador que conseguiu fazer seis vítimas. 6 feridos, incluindo uma com maior gravidade do que os demais. Ela encontra-se actualmente hospitalizada, mas não está entre a vida e a morte. Da lista dos feridos consta um agente da Polícia das fronteiras."

Segundo a agência AFP por ora nada permite afirmar que se trataria de um atentado terrorista. No entanto o Ministério público abriu uma investigação por tentativa de assassínio.

Não é claro, porém, de momento, quais as motivações do agressor.

Este encontra-se internado num hospital e em risco de vida, na sequência dos disparos de que foi alvo por parte de agentes da polícia, após ter começado a atacar várias pessoas na maior das estações ferroviárias europeias, a Gare du Nord, em Paris, em França.

O agressor não tinha documentos que permitissem identificá-lo e teria usado uma arma branca pouco convencional, do tipo de uma chave de fendas.

Um perímetro de segurança foi implementado no local pela polícia, a ocorrência acabou por provocar alguns atrasos nas ligações ferroviárias.

O tráfico nunca foi, porém, interrompido no local. Daqui partem comboios rumo ao Norte de França, mas também para destinos internacionais como a Bélgica, a Alemanha ou os Países Baixos (linhas Thalys), bem como rumo ao Reino Unido (linha Eurostar)

Diariamente passam por essa estação 700 000 pessoas, ou seja mais de 220 milhões de visitantes por ano.

