França: presidente da Federação de futebol afastado provisoriamente

Presidente da federação de futebol, Noël Le Graet, antes do seu afastamento do cargo, aqui com o avançado Kylian Mbappé. (Foto de arquivo).

O presidente da federação francesa de futebol Noël Le Graët foi afastado temporariamento do cargo. A decisão foi anunciada esta tarde em Paris pelo Comité executivo do organismo. Interinamente o cargo passa a ser assumido por Philippe Diallo, vice-presidente.

Noël Le Graët, de 81 anos, foi afastado temporariamente do cargo que ocupava desde 2011.

Uma situação que o entristeceria, segundo afirmaram membros do comité executivo extraordinário que decorreu em Paris nesta quarta-feira.

Este que foi no passado antigo autarca socialista de Guingamp, na Bretanha, oeste do país, é suspeito de assédio sexual em relação a várias colaboradoras.

Aguarda-se para o final do mês uma auditoria sobre o caso.

Entretanto a ministra do desporto, Amélie Oudéa Castéra, já na segunda-feira tinha denunciado vários casos delicados apelando a que le Graët assumisse as suas responsabilidades.

O último caso prendeu-se com as suas declarações sobre Zinédine Zidane.

Este antigo internacional francês cujo nome tinha chegado a ser apontado como possível sucessor a Didier Deschamps, seleccionador da França, que acabou por manter o seu lugar, não obstante a derrota na final do Mundial, perante a Argentina.

Le Graët tinha afirmado no domingo à rádio RMC que, mesmo que Zidane lhe ligasse ele nem atenderia o telefone, afirmações que têm estado a ser criticadas por muitos sectores do país descontentes com tal atitude perante um antigo campeão do mundo com a França.

