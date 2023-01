Futebol: PSG sofreu segunda derrota, Lens e Marselha aproximam-se da liderança

Futebol

O Paris Saint-Germain perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno do Rennes na 19ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol.

Após 19 das 38 jornadas, o Paris Saint-Germain lidera a Liga Francesa com 47 pontos conquistados após a 19ª jornada. Os parisienses perderam por 1-0 na deslocação ao terreno do Rennes.

O único golo foi apontado pelo defesa maliano Hamari Traoré aos 65 minutos de jogo.

O Rennes ocupa o quarto lugar com 37 pontos.

A equipa que tem dado luta aos parisienses é o Lens. A equipa do Norte da França ocupa o segundo lugar com 44 pontos, a três do PSG.

Nesta jornada, o Lens venceu por 1-0 o Auxerre com o único tento da partida a ser marcado pelo defesa polaco Przemyslaw Frankowski, de grande penalidade, aos 59 minutos.

No pódio da Ligue 1, após 19 jornadas, temos o Marselha. Os marselheses venceram por 3-1 o Lorient e estão no terceiro lugar com 42 pontos.

Os golos do Marselha foram apontados pelo bósnio Sead Kolasinac, pelo chileno Alexis Sánchez e pelo francês Jordan Veretout. De notar que o único tento do Lorient foi marcado pelo nigeriano Terem Moffi.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Mónaco está na quinta posição com 37 pontos. Os monegascos esmagaram o AC Ajaccio por 7-1.

Quanto ao Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na sexta posição com 34 pontos, após o triunfo por 5-1 frente ao Troyes, enquanto o Lyon ocupa o nono lugar com 25 pontos, após a derrota caseira por 1-2 frente ao Estrasburgo.

De notar que este ano há quatro descidas, Brest, 17° com 15 pontos, AC Ajaccio, 18° com 15 pontos, Auxerre, 19° com 13 pontos, e Angers, 20° e último com 8 pontos, estão nos lugares de descida à segunda divisão francesa de futebol.

