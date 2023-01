Emmanuel Macron dá 400 mil milhões de euros às Forças Armadas até 2030

França

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje o aumento de um terço no orçamento das Forças Armadas, disponibilizando assim 400 mil milhões de euros aos militares até 2030.

A guerra da Ucrânia veio alertar as autoridades franceses para as falhas nas suas Forças Armadas e, de forma a ultrapassar as dificuldades, o Presidente Emmanuel Macron anunciou hoje um aumento inédito do orçamento das Forças Armadas entre 2024 e 2030 - o anterior orçamento do Governo entre 2019 e 2025 tinha sido de 295 mil milhões de euros.

"Vou pedir ao governo um orçamento de 400 mil milhões de euros, no período entre 2024 e 2030, de forma a cobrir as necessidades militares e renovar preciosas ferramentas que servem para mantermos a nossa liberdade, a nossa segurança, a nossa prosperidade e o nosso lugar no Mundo", afirmou o Presidente.

O chefe de Estado deixou ainda claro que este aumento será dificilmente reversível e que as Forças Armadas francesas devem agora utilizar este aumento financeiro melhor e com apostar em novas capacidades. Uma parte importante deste aumento será utilizada, segundo o Palácio do Eliseu, para os serviços de inteligência militares, de forma a conseguir antecipar conflitos que implicam a França e os seus aliados.

A França tem um dos maiores exércitos do Mundo, com cerca de 200 mil soldados disponíveis, nomeadamente no que diz respeito ao seu armamento, sendo que a França é também um dos maiores produtores de armas do Mundo. Actualmente, as Forças Armadas francesas são as mais importantes da União Europeia, sendo que a França tem ogivas nucleares.

