Paris e Berlim querem reforçar relações bilaterais

O Presidente francês recebe este domingo, 22 de Janeiro, o chanceler alemão por ocasião do 60° aniversário do tratado de reconciliação entre a Alemanha e a França.

Emmanuel Macron e Olaf Scholz tentam dar uma nova dinâmica às relações bilaterais, num contexto de turbulência entre Paris e Berlim, nomeadamente nas questões de energia e defesa.

Emmanuel Macron recebe Olaf Scholz, em Paris, por ocasião do 60º aniversário da reconciliação entre a Alemanha e a França.

Depois de uma cerimónia na Sorbonne, o Presidente francês e o chanceler alemão reúnem-se no Eliseu para um conselho de ministros franco-alemão.

Em Outubro, os vários diferendos nas questões de energia e defesa adiaram um encontro entre os dois países. Paris e Berlim querem agora dar um novo fôlego às relações bilaterais.

Num contexto de guerra na Ucrânia, Olaf Scholz e Emmanuel Macron afirmaram o desejo de que “a Europa se torne ainda mais soberana”, investindo mais na defesa e adoptando “uma estratégia de reforço da competitividade industrial europeia”.

A França tem estado a alertar para o risco da “desindustrialização” no velho continente, se a União Europeia não for capaz de responder com financiamento eficaz, face ao plano americano de subsídios às energias renováveis. Com o apoio inequívoco do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, o Presidente francês espera agora convencer Olaf Scholz nesta matéria.

Os dois vizinhos também vão procurar chegar a acordo sobre as reformas europeias, para travar a subida dos preços da energia ligada, em particular, à guerra na Ucrânia, e apresentar projectos conjuntos em termos de inovação.

Todavia, as questões de defesa continuam a ser o pomo da discórdia. Berlim está a trabalhar num projecto de defesa anti-missíl, desenvolvido por Israel, e ao qual 14 países europeus querem aderir. Já Paris está a desenvolver o próprio sistema, com a Itália, em nome da "autonomia estratégica" da Europa.

Os dois lideres devem ainda debater o envio de tanques “leopard 2” para a Ucrânia, Berlim que decidiu esta semana adiar o fornecimento, alegando que precisa de rever as reservas e a disponibilidade deste material.

