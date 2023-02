Futebol: Paris Saint-Germain regressou aos triunfos, mas perdeu Mbappé

Futebol

O Paris Saint-Germain venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Montpellier, num jogo a contar para a 21ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol.

Após 21 das 38 jornadas, o Paris Saint-Germain lidera a Liga Francesa com 51 pontos conquistados após a 21ª jornada. Os parisienses venceram por 1-3 na deslocação ao terreno do Montpellier.

Os golos parisienses foram marcados pelo espanhol Fabián Ruiz, pelo argentino Lionel Messi, e pelo francês Warren Zaïre-Emery, enquanto o único tento do Montpellier foi apontado pelo francês Arnaud Nordin.

De notar que Kylian Mbappé, avançado PSG, falhou uma grande penalidade e saiu lesionado aos 21 minutos de jogo.

O Montpellier ocupa o 14° lugar com 20 pontos.

A equipa que tem dado luta aos parisienses é agora o Marselha. A equipa do Sul da França ocupa o segundo lugar com 46 pontos, a cinco do PSG. Os marselheses venceram por 0-2 na deslocação ao terreno do Nantes.

Os golos marselheses foram apontados pelo brasileiro João Victor, na própria baliza, e pelo marroquino Azzedine Ounahi.

No pódio da Ligue 1, após 21 jornadas, temos o Lens. A equipa do Norte da França ocupa o terceiro lugar com 45 pontos, a seis do PSG.

Nesta jornada, o Lens perdeu, em casa, por 0-1 frente ao Nice. O único tento foi apontado pelo francês Gaëtan Laborde.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Mónaco está na quarta posição com 41 pontos, isto após o triunfo por 3-2 frente ao Auxerre.

O Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na sexta posição com 35 pontos, após o empate caseiro sem golos frente ao Clermont, enquanto o Lyon ocupa o décimo lugar com 29 pontos, após o empate caseiro sem golos frente ao Brest.

De notar que este ano há quatro descidas, AC Ajaccio, 17° com 18 pontos, Estrasburgo, 18° com 15 pontos, Auxerre, 19° com 13 pontos, e Angers, 20° e último com 8 pontos, estão nos lugares de descida à segunda divisão francesa de futebol.

Festejos dos jogadores do Marselha. © AFP - DANIEL ROLAND

