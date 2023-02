França: projecto de reforma das pensões chega à Assembleia

França

O projecto de reforma das pensões chega esta segunda-feira, 6 de Fevereiro, à Assembleia da República. Os deputados franceses têm duas semanas para discutir o texto que já recebeu mais de 20 mil propostas de corecção por parte dos partidos de oposição.

Os deputados franceses começam a discutir esta tarde o projecto de lei de reforma das pensões que prevê adiar a idade legal dos 62 para os 64 anos.

Para além de aumentar gradualmente a idade da reforma, a lei pretende prolongar o número mínimo de anos que as pessoas têm de pagar ao sistema para obterem uma pensão completa, dos actuais 42 para 43 anos.

Este fim-de- semana, num gesto de boa vontade, com os deputados de direita, a primeira-ministra Elisabeth Borne anunciou que os franceses que começaram a trabalhar entre os 20 e 21 anos podem obter a reforma aos 63 anos.

Mais de 20 mil emendas foram apresentadas pela coligação dos partidos de esquerda-NUPES- contra pouco mais de mil do partido de direita, “Les Républicains” e apenas 200 do Rassemblement National, força de extrema direita.

Esta segunda-feira, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, afirmou que com esta concessão do governo os deputados de direita já não têm motivos para votar contra a reforma das pensões.

Do lado dos sindicatos, o gesto de Elisabeth Borne não convenceu. Amanhã, terça-feira, e no sábado, 11 de Fevereiro, os franceses voltam a sair à rua. De acordo com as últimas sondagens realizadas, 8 em cada 10 franceses opõe-se a esta reforma

