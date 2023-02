França: Quinta jornada contra a reforma das pensões marcada para 16 de Fevereiro.

França

Texto por: Cristiana Soares com AFP

Acaba de ser fixada a data da quinta jornada de protestos em França contra a reforma das pensões. Os principais sindicatos franceses apelam a novas greves e manifestações na quinta-feira da próxima semana, 16 de Fevereiro de 2023.

As oito principais forças sindicais de França chegaram a acordo, esta quarta-feira, e agendaram novo dia de protesto contra a reforma das pensões: “A intersindical decidiu o próximo dia 16 de Fevereiro como nova jornada nacional de acção”, declarou à AFP Dominique Corona, secretária-geral adjunta da UNSA, em nome da intersindical.

O terceiro dia de protesto aconteceu esta terça-feira, 07 de Fevereiro de 2023, com 757.000 pessoas nas ruas segundo o Ministério do Interior e “perto de dois milhões” de manifestantes, de acordo com os organizadores.

A quarta jornada de manifestações está prevista, em toda a França, para o próximo sábado, 11 de Fevereiro de 2023. Em Paris, a manifestação deve começar pelas 13h30 na Praça da República e seguirá em direcção à Praça da Nação.

O projecto de lei de reforma das pensões prevê adiar, até 2030, a idade mínima para a reforma dos 62 para os 64 anos e prolongar o número mínimo de anos de contribuições sociais, para se obter uma pensão completa, dos actuais 42 para 43 anos.

De acordo com as sondagens, 70% da população opõe-se a esta reforma.

