Futebol: Marselha nos quartos da Taça, PSG ficou pelo caminho

França – O Marselha apurou-se para os quartos-de-final da Taça de França, eliminando o Paris Saint-Germain por 2-1. Os marselheses vão agora medir forças com o Annecy, clube da segunda divisão.

Sem Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain tentou contrariar os marselheses, mas não conseguiu num jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de França.

No Estádio Vélodrome, os parisienses contaram com Lionel Messi e Neymar no onze inicial, mas igualmente com os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes e Vitinha.

No entanto, esses elementos pouco ou nada pesaram no encontro.

Os marselheses abriram o marcador aos 31 minutos com um tento apontado pelo chileno Alexis Sánchez, de grande penalidade, após uma falta do espanhol Sergio Ramos sobre o turco Cengiz Under.

A vencer por 1-0, o Marselha vai tentar defender o resultado, mas a reacção parisiense vai ser o único momento de superioridade da equipa da capital francesa. Após 10 minutos a dominar, Sergio Ramos vai empatar o encontro com um cabeceamento certeiro para o fundo da baliza do guarda-redes marselhês Pau López aos 45+2.

No intervalo o empate a uma bola permanecia entre as duas equipas.

A segunda parte foi igual à primeira. Os marselheses dominaram até alcançarem o segundo tento apontado pelo ucraniano Ruslan Malinovskyi aos 57 minutos de jogo.

Mas desta vez os parisienses não vão reagir como na primeira. Apesar das substituições, o Paris Saint-Germain raramente conseguiu entrar na área dos marselheses.

O PSG acabou por ceder mais uma derrota neste início de 2023, a terceira: duas para o campeonato (ndr: 3-1 frente ao Lens e 1-0 perante o Rennes) e uma para a Taça.

O Marselha venceu por 2-1 e apurou-se para os quartos-de-final da Taça de França onde vai defrontar o Annecy que eliminou o Paris FC por 6-5 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar.

Lens e Lyon nos quartos

Em confrontos 100% da primeira divisão francesa de futebol, o Lens venceu o Lorient por 4-2 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar, enquanto o Lyon também venceu na marcação das grandes penalidades por 4-2, após o empate a duas bolas frente ao Lille no fim do tempo regulamentar.

Nos outros jogos, o Nantes, detentor do título, venceu por 4-2 na marcação das grandes penalidades, após o empate a uma bola frente ao Angers, enquanto o Toulouse derrotou o Reims por 3-1, isto sem esquecer o triunfo do Rodez por 3-2 na deslocação ao terreno do Auxerre e do Grenoble por 1-0 na deslocação ao terreno do Vierzon.

Eis os quartos-de-final que vão decorrer a 28 de Fevereiro e 1 de Março.

Nantes-Lens

Toulouse-Rodez

Lyon-Grenoble

Marseille-FC Annecy

Futebol. Imagem de Ilustração. © AFP - SEBASTIEN BOZON

