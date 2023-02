Reforma das pensões

Sindicatos incitam trabalhadores a bloquear a França no dia 7 de Março

Os franceses voltaram a sair à rua este sábado para protestar contra a reforma do sistema de pensões, com muitos dos manifestantes a dizerem que a luta vai continuar nas ruas, mesmo que a reforma seja aprovada, e os sindicatos a apelarem a uma nova jornada de protestos no dia 7 de Março.