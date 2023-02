Futebol: PSG e Lens tropeçaram, Marselha aproxima-se da liderança na Liga Francesa

Futebol

Na Liga Francesa de futebol, após a 23ª jornada, o Paris Saint-Germain lidera com 54 pontos, isto apesar da derrota por 3-1 na deslocação ao terreno do Mónaco. O Marselha está a cinco pontos dos parisienses.

Segunda derrota consecutiva para o PSG antes de defrontar o Bayern Munique nos oitavos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Na 23ª jornada, após uma derrota na Taça por 2-1 frente ao Marselha, o Paris Saint-Germain acabou por perder por 3-1 na deslocação ao terreno do Mónaco num jogo a contar para a primeira divisão de futebol.

Os golos monegascos foram apontados pelo russo Aleksandr Golovin e pelo francês Wissam Ben Yedder, que bisou, enquanto o único tento parisiense foi da autoria do médio francês Warren Zaïre-Emery.

No segundo lugar encontramos o Marselha com 49 pontos, num fim-de-semana em que os marselheses venceram por 0-2 na deslocação ao terreno do Clermont.

Os golos marselheses foram apontados pelo avançado chileno Alexis Sánchez.

No último lugar do pódio está agora o Mónaco com 47 pontos. De notar que o Lens caiu para o quarto lugar com 46, isto após a derrota por 2-1 na deslocação ao terreno do Lyon.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na quinta posição com 41 pontos, após o triunfo por 2-0 frente ao Estrasburgo, isto enquanto o Lyon ocupa o nono lugar com 35 pontos, após o triunfo por 2-1 frente ao Lens.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Estrasburgo, pelo AC Ajaccio, pelo Auxerre e pelo Angers.

O 16° lugar, primeiro posto acima da linha de água, é ocupado pelo Troyes com 19 pontos, apenas um ponto à frente de Estrasburgo e AC Ajaccio.

Neste fim-de-semana, o Troyes perdeu por 4-0 na deslocação ao terreno do Reims, no dérbi da Região da Champanhe.

No fim do jogo, e apesar da derrota, Rony Lopes falou com a RFI. O atleta português de 27 anos analisou o encontro frente ao Reims e explicou o que a equipa vai ter de fazer para melhorar.

Rony Lopes, internacional português, já representou o Benfica em Portugal, o Manchester City em Inglaterra, o Sevilha em Espanha, e o Lille, o Mónaco, o Nice e o Troyes em França.

Na próxima jornada, o Troyes recebe o Montpellier a 19 de Fevereiro.

