Reforma das pensões em França já em segunda semana de debates na Assembleia

Ministro francês do trabalho Olivier Dussopt (à esquerda) aquando da abertura do debate na Assembleia nacional sobre a reforma das pensões, Paris, 6 de Fevereiro de 2023. AP - Christophe Ena

Texto por: Miguel Martins 1 min

França – A câmara baixa do parlamento francês começa nesta segunda-feira a segunda semana de debates em torno da votação da reforma da lei das pensões. A medida principal sendo a passagem da idade para a reforma dos actuais 62 anos para os 64. Para quinta-feira está agendado novo dia de greve e de protestos. São milhares as propostas de emendas que, nomeadamente, a esquerda coloca ao texto, no parlamento.