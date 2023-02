França

França: Ministro acusado de ser "assassino" por deputado da esquerda radical

Aurélien Saintoul, deputado da França insubmissa, esquerda radical, acusou o ministro do trabalho de ser "um impostor e um assassino". Acusações que levaram à suspensão dos debates parlamentares na Assembleia Nacional a 13 de Fevereiro de 2024. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Miguel Martins 1 min

França – Até ao final da semana a câmara baixa do parlamento analisa a reforma da lei das pensões num ambiente de muita tensão. Á margem do debate um deputado da França insubmissa, extrema esquerda, com os símbolos da república, pontapeava uma bola representando o ministro do trabalho. Olivier Dussopt que acabaria por ser insultado por outro deputado do mesmo partido, acusado de ser um "impostor" e um "assassino".