Neymar: «Bayern Munique tem grandes jogadores, mas o PSG também»

O Paris Saint-Germain defronta esta terça-feira, 14 de Fevereiro, os germânicos do Bayern Munique num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Os dois primeiros jogos da primeira mão dos oitavos da Champions decorrem nesta terça-feira: AC Milan-Tottenham e PSG-Bayern Munique.

Em Paris, a capital francesa, os parisienses têm vantagem nos confrontos directos. Em 11 jogos realizados, o PSG venceu seis, enquanto os alemães ‘apenas’ cinco.

Em casa, no Parque dos Príncipes, essa vantagem é mais flagrante: quatro triunfos em cinco jogo disputados.

No historial mais recente, o Bayern Munique venceu o último encontro no Parque dos Príncipes a 13 de Abril de 2021 por 0-1 na segunda mão dos quartos-de-final dessa edição da Liga dos Campeões. No entanto, os germânicos foram eliminados visto que na primeira mão, na Alemanha, os parisienses tinham vencido por 2-3.

O Paris Saint-Germain não é favorito neste jogo porque terminou no segundo lugar no Grupo H, atrás do Benfica, e também porque os parisienses não estão a ter um início de ano de sonho com 5 vitórias (ndr: duas na Taça de França com equipas de divisões inferiores), um empate e 4 derrotas em 10 jogos.

Em conferência de imprensa, Neymar, avançado brasileiro do PSG, afirmou que todos os jogos são diferentes, incluindo este da Champions: “Toda partida tem a sua história. Adoro jogar esses grandes jogos, contra grandes jogadores, grandes clubes. São nesses momentos que os grandes jogadores brilham mais. Não será uma partida fácil, porque o Bayern Munique tem grandes jogadores, mas o PSG também. O nosso maior objectivo é a Liga dos Campeões. Teremos que ficar atentos aos detalhes. A Liga dos Campeões é como o Campeonato do Mundo, a equipa que menos erra vai mais longe. Sabemos das dificuldades, mas temos muita qualidade. Sabemos o que nós podemos fazer", concedeu a estrela brasileira.

Sobre o mau momento do clube, e sobre as tensões que apareceram entre ele e o director da equipa, Luís Campos, o brasileiro estava sereno: “Existe muito respeito entre todos nós. Às vezes não concordamos, mas sempre conversamos para melhorar o que pode ser melhorado. O Paris Saint-Germain está acostumado a vencer todas as partidas. Quando perdemos, isso gera frustração e falar sobre isso faz parte do processo de crescer e melhorar o que está errado. Temos que continuar lutando juntos pelo mesmo objectivo”, sublinhou o avançado da Selecção Canarinha.

Por fim, Neymar mostrou-se satisfeito com o nível físico que tem: “Me sinto muito bem física e mentalmente. Algumas partidas são mais complicadas do que outras. Tem partidas em que não dá para fazer tudo certo. As críticas são justas. Sempre dou o meu melhor pela equipa e continuarei a fazer isso. Tenho confiança em mim e na equipa. Conheço as minhas capacidades e qualidades. Nós nos preparamos para este jogo. Sabemos que não vai ser fácil, mas temos um grupo muito bom para fazer um grande jogo”, concluiu o avançado de 31 anos.

Neymar, avançado do PSG 14-02-2023

De notar ainda que, em relação à dinâmica das duas equipas, o Bayern Munique, neste ano de 2023, realizou seis jogos com três vitórias e três empates.

Leroy Sané, avançado do Bayern Munique. © REUTERS - ANDREAS GEBERT

